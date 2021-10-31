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رئيس الجمهورية يأمر سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب
الجزائر

رئيس الجمهورية يأمر سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يأمر سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف عقد الغاز مع المغرب وعدم تجديده.

بيان رئاسة الجمهورية :

تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سوناطراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي ينتهي اليوم، 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل.

وبالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد.

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