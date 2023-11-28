رئيس الجمهورية يؤكد التزام الجزائر بدعم كفاح الشعب الفلسطيني

بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني :

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأكيد على التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، هذا في رسالة بعثها اليوم الثلاثاء، 28 نوفمبر، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وبهذه المناسبة، جدد رئيس الجمهورية “التأكيد على التزام الجزائر الثابت بدعم الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في سبيل استرجاع كافة حقوقه غير القابلة للتصرف أو المساومة على رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عل خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف “نستذكر باجلال التضحيات الجسيمة للشعب الفلسطيني ومعاناته الطويلة من المكائد والمحن التي استهدفت أرضه ووحدته ومقدساته”.

كما توجه رئيس الجمهورية “بتحية اكبار إلى هذا الشعب الصامد رغم كل الانتهاكات الفضيعة التي يتعرض لها والمحاولات اليائسة لتصفية قضيته واجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي حل يضع حدا للإحتلال وينهي مأساة الأشقاء الفلسطينيين”.

عبد المجيد تبون قال في رسالته أن “الاحتلال الصهيوني الذي فشل في إطفاء شعلة النضال والكفاح في قلب هذا الشعب الصامد يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالته وجوديا”.

كما أشار أن كل هذا يحدث “في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي وأجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة فشلا معيبا وخطيرا في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب أعزل”.

“هذا الوضع” يقول رئيس الجمهورية “يضع على عاتقنا نحن دعاة السلام العادل مسؤولية بذل المزيد من الجهود والعمل على اعلاء مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني”.

في ختام رسالته، قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “أجدد رفض الجزائر التام لكل المحاوالات الرامية إلى طمس هذه القضية العادلة”، وأضاف “أؤكد أن الجزائر التي دفعت الثمن غاليا لاستعادة سيادتها واستقلالها ستبقى على العهد داعمة لقضايا التحرر ولن تألو في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة غيرة منقوصة”.