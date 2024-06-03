رئيس الجمهورية يتابع كل تفاصيل القانون الأساسي للأستاذ

سيكون مكسبا حقيقيا للمربي.. وزير التربية يصرح:

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن القانون الأساسي للأستاذ سيكون مكسبا حقيقيا للمربي، خاصة وان رئيس الجمهورية يتابع كل كبيرة وصغيرة حول هذا القانون، ليخرج في وقته ويرضي الجميع..

وخلال ندوة صحفية، عقدها صباح الاثنين، على هامش إشرافه على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط من ثانوية بشاينية محمد الطاهر ببلدية العيون الحدودية، قال الوزير إن القطاع عرف استقرارا كبيرا ترجمته الجدية والحزم في التعاطي مع كل المستجدات واستكمال كل المحطات البيداغوجية، وهي “مؤشرات جد ايجابية تنبئ بنتائج مقبولة وجد مرضية في الامتحانات الرسمية”، مردفا بأن هذا الامتحان هو امتحان عادي ولا يدعو للقلق.

وخلال وقوفه بولاية عنابة على سير امتحان العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا بمركز الإجراء بمتوسطة عمر المختار، أبرز بلعابد بأن الالتزام باحترام التوقيت المخصص للامتحانات “يمثل حقا من حقوق الممتحنين الذي لا بد أن يراعى بشكل تام”، مؤكدا على “ضرورة فتح أظرفة الامتحانات وفق توقيت مدونة الامتحانات”.

وأشار الوزير في تصريح لوسائل الإعلام بذات المتوسطة إلى أن التحضيرات الجيدة لهذا الموعد التربوي الوطني قد أخذت بعين الاعتبار كل الجوانب المرتبطة بالسير الحسن للامتحانات بما فيها الجانب المتعلق بالتوقيت.

ونوَّه بلعابد في ذات السياق بالجهود التي بذلت على مختلف المستويات من أجل توفير شروط السير الحسن لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، معتبرا أن هذا الموعد “يبقى محطة للنجاح تعكس المستوى النوعي للتحضيرات والمساهمة الإيجابية لمختلف الشركاء بما فيهم أولياء التلاميذ في مرافقة الأبناء المقبلين على الامتحانات الرسمية”.

جدير بالذكر ان ما يفوق الـ800 الف مترشح سيجتازون شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني منهم 1856 مترشح من ذوي الهمم موزعين عبر 3100 مركز إجراء.