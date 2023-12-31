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رئيس الجمهورية يتحادث مع ماكرون حول زيارته المرتقبة إلى فرنسا

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يتحادث مع ماكرون حول زيارته المرتقبة إلى فرنسا
أرشيف
الرئيس تبون مع نظيره الفرنسي

تبادل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية، التهاني بمناسبة حلول السنة الجديدة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وقد كانت المكالمة فرصة “للتطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى فرنسا، والعلاقات الثنائية بين البلدين”، يشير المصدر ذاته.

وقال الرئيس تبون شهر أوت الماضي، إن زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يجريها إلى فرنسا في وقت سابق “لا تزال قائمة”.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أن زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا ستكون في النصف الثاني من شهر جوان الماضي، بعد أن كانت مبرمجة سابقا، في شهر ماي 2023.

من جهته، ربط وزير الخارجية أحمد عطاف تأجيل زيارة رئيس البلاد إلى باريس عدّة مرات، بخلافات تتعلق بـ5 ملفات عالقة بين البلدين.

وأوضح عطاف في مقابلة أجراها مساء الأربعاء مع بودكاست “ذوو الشأن”، أن الملفات الخمسة هي:

  • قضية الذاكرة،
  • وتنقل الأفراد،
  • والتعاون الاقتصادي،
  • والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية،
  • وإعادة متعلقات رمزية للأمير عبد القادر (سيفه وبرنوسه..).
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