رئيس الجمهورية يتحادث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أجرى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون جدد له فيها تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “بدوره شكر الرئيس الفرنسي، السيد رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة ومشاعره النبيلة”.

وتابع البيان “وقد سمح الاتصال الهاتفي للرئيسين باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في عديد المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وكذا مستجدات قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك”.