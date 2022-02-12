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الجزائر

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء هذا الأحد

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء هذا الأحد

يترأس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبدالمجيد تبون، الأحد، إجتماعا لمجلس الوزراء.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية، السبت، “سيخصص الاجتماع  لدراسة ومتابعة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية”.

 كما سيتم تقديم عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية الصادرات.

وسيتناول المجلس مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.

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