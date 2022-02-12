رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء هذا الأحد
يترأس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبدالمجيد تبون، الأحد، إجتماعا لمجلس الوزراء.
وفي بيان لرئاسة الجمهورية، السبت، “سيخصص الاجتماع لدراسة ومتابعة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية”.
#هام
يترأس، غدا، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، لدراسة ومتابعة:
– البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر.
– تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية.
– عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية للصادرات.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) February 12, 2022
كما سيتم تقديم عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية الصادرات.
وسيتناول المجلس مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.