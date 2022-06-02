رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً يدرس آخر التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعا يخص آخر التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات للمسؤولين المعنيين بالتظاهرة المتوسطية بالمتابعة الدقيقة لكل الترتيبات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، تشريفا لصورة وسمعة الجزائر.
#هام
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يترأس اجتماعا، يخص آخر التحضيرات للألعاب البحر الأبيض المتوسط. pic.twitter.com/YJYeKb7s23
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) June 2, 2022