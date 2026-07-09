رئيس الجمهورية يترأس حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، يشرف الرئيس تبون على الحفل السنوي لتخرج الدفعات بأكاديمية “الرئيس الراحل هواري بومدين”، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة إلى المؤسسة العسكرية.

وأمس الأربعاء، ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لقاء توجيهيا مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية العسكرية لشرشال، حيث استهل كلمته بتقديم تهانيه الحارة لكافة الضباط المتخرجين بمختلف دفعاتهم.

وأكد الفريق أول أن الأكاديمية العسكرية لشرشال، بالنظر إلى عراقتها ومكانتها وسمعتها الدولية وكفاءة خريجيها، تعد مرآة حقيقية للمستوى المرموق الذي بلغته منظومة التكوين العسكري في الجزائر، بفضل الرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وأوضح شنقريحة أن المقصد الأساسي الذي تسعى الأكاديمية إلى تحقيقه يتمثل في تمكين خريجيها من مهارات فردية عالية، وترسيخ الانضباط والقدرة على التكيف السريع مع ظروف المعركة المتغيرة، بما يضمن جاهزيتهم لأداء مختلف المهام الموكلة إليهم.

وأضاف أن ما حققته الأكاديمية منذ تأسيسها، سواء من حيث التأطير أو المنشآت القاعدية أو الوسائل البيداغوجية الحديثة، مكّنها من تكوين ضباط قادرين على التحكم في أنماط القتال الحديثة وتكتيكاتها، واستيعاب العلوم العسكرية بمختلف تخصصاتها، إلى جانب استغلال التقنيات المتطورة، لاسيما الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والسيبرانية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت سمة بارزة في ساحات المعارك الحديثة.

وفي ختام اللقاء، أفسح الفريق أول المجال لتدخلات طلبة الأكاديمية، الذين عبّروا عن سعادتهم باستكمال فترة تكوينهم في أحسن الظروف، مؤكدين استعدادهم الكامل لأداء واجبهم الوطني، وإدراكهم لحجم المسؤولية والتحديات التي تنتظرهم في سبيل الحفاظ على وحدة الجزائر وأمنها واستقرارها، وفقا لوزارة الدفاع الوطني.