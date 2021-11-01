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رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، بزيارة لمقام الشهيد بالعاصمة للترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية في الذكرى 67 لإندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر.

وقرأ رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية.

مراسم الترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية حضرها إلى جانب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، وزير الداخلية كمال بلجود، وزير العدل عبد الرشيد طبي ووزير المجاهدين العيد ربيقة.

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