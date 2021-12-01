رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر
تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر الجديدين، لدى الجزائر.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين، فايز محمد محمود أبو عيطة، وسفير جمهورية مصر العربية، مختار جميل توفيق وريدة.
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تسلّم، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد سفيرين جديدين، لدى الجزائر:
– سعادة سفير دولة فلسطين، السيد فايز محمد محمود أبو عيطة.
– سعادة سفير جمهورية مصر العربية، السيد مختار جميل توفيق وريدة. pic.twitter.com/W1vdIzCxyF
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) December 1, 2021
وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.