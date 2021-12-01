-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية بداية من صبيحة الخميس
الجزائر

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر

الشروق أونلاين
  • 105
  • 0
رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر الجديدين، لدى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين، فايز محمد محمود أبو عيطة، وسفير جمهورية مصر العربية، مختار جميل توفيق وريدة.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

مقالات ذات صلة
وزارة التربية تنفي إلغاء شهادة التعليم المتوسط

وزارة التربية تنفي إلغاء شهادة التعليم المتوسط

الجزائريون يحجّون هذا الموسم!

الجزائريون يحجّون هذا الموسم!

آلاف الطعون على طاولة المحاكم الإدارية

آلاف الطعون على طاولة المحاكم الإدارية

مسؤول أممي: غوتيريش مرتاح جدا لدور الجزائر في ترقية السلم بالمنطقة

مسؤول أممي: غوتيريش مرتاح جدا لدور الجزائر في ترقية السلم بالمنطقة

وزارة الصحة تعلن حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء

وزارة الصحة تعلن حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء

“عدل” تفرج عن 68 ألف شهادة تخصيص وهذه هي الولايات المعنية

“عدل” تفرج عن 68 ألف شهادة تخصيص وهذه هي الولايات المعنية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد