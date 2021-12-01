رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد سفيري فلسطين ومصر الجديدين، لدى الجزائر.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد سفير دولة فلسطين، فايز محمد محمود أبو عيطة، وسفير جمهورية مصر العربية، مختار جميل توفيق وريدة.

وحضر المراسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.