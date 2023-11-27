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الجزائر

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد مقيمين، لدول فنلندا، الكونغو، تنزانيا المتحدة وموريتانيا. 

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد كل من:

  • بيكا هيفونان، بصفته سفيرا لجمهورية فنلندا
  • إنياس نغاكالا، بصفته سفيرا لجمهورية الكونغو.
  • ايمان سالوم نجاليكاي، بصفته سفيرا لجمهورية تنزانيا المتحدة.
  • سيدي محمد محمد عبد الله، بصفته سفيرا للجمهورية الموريتانية الإسلامية.

وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

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