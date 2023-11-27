رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد مقيمين، لدول فنلندا، الكونغو، تنزانيا المتحدة وموريتانيا.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد كل من:

بيكا هيفونان، بصفته سفيرا لجمهورية فنلندا

إنياس نغاكالا، بصفته سفيرا لجمهورية الكونغو.

ايمان سالوم نجاليكاي، بصفته سفيرا لجمهورية تنزانيا المتحدة.

سيدي محمد محمد عبد الله، بصفته سفيرا للجمهورية الموريتانية الإسلامية.

وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.