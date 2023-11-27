رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد
تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد مقيمين، لدول فنلندا، الكونغو، تنزانيا المتحدة وموريتانيا.
وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تسلم أوراق اعتماد كل من:
- بيكا هيفونان، بصفته سفيرا لجمهورية فنلندا
- إنياس نغاكالا، بصفته سفيرا لجمهورية الكونغو.
- ايمان سالوم نجاليكاي، بصفته سفيرا لجمهورية تنزانيا المتحدة.
- سيدي محمد محمد عبد الله، بصفته سفيرا للجمهورية الموريتانية الإسلامية.
وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.