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اقتصاد

رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من نظيره التركي

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من نظيره التركي
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الطاقة والموارد الطبيعية لتركيا فاتح دونمز الذي سلمه رسالة من الرئيس التركي.

وحسب بيان للرئاسة فقد  استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية لجمهورية تركيا فتيح دونمز، الذي سلّمه رسالة من الرئيس التركي  طيب رجب أردوغان.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وعن الجانب التركي سعادة سفيرة جمهورية تركيا، بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس. يضيف البيان.

هذه أهم الملفات التي ناقشها عرقاب ونظيره التركي

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، نظيره التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، على هامش مشاركته رفقة وفد هام في مؤتمر الجزائر للاستثمار.

وأفاد بيان للوزارة “استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، وكذا الوقوف على أهم الانجازات منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في 2021 بالجزائر العاصمة”.

كما ثمن الوزيران الشراكة “المهمة” التي تربط بين “سوناطراك” والشركة التركية “بوتاش” لاسيما في مجال تسويق الغاز، البتروكيمياويات، التنقيب في عرض البحر والتكوين.

كما نوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها لاسيما على المستوى الإفريقي.

 كما ناقش الوزيران أوجه التعاون الأخرى المرتبطة بتبادل الخبرات وفرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المناجم في الجزائر، لا سيما في مجال البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، في إطار قانون المحروقات الجديد وكذا قانون الاستثمار الجديد في الجزائر واللذان يتضمنان عدة تسهيلات للمتعاملين الأجانب.

كما سيكون للوفد التركي لقاءات مع شركات القطاع والخبراء الجزائريين للنقاش في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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