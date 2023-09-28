رئيس الجمهورية يتلقى “رسالة خاصة” من ماكرون (فيديو)

سلمها له السفير الفرنسي الجديد بالجزائر..

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “رسالة خاصة” من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلمها له سفير فرنسا الجديد لدى الجزائر.

وجاء ذلك عقب استلام الرئيس تبون لأوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد لدولة فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، رفقة سفراء تركيا والدنمارك وكوريا.

وصرّح السفير الفرنسي بعد تسليم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية: “لقد أعلمت الرئيس تبون بالموقف الذي تتبناه فرنسا في علاقتها مع الجزائر”.

وأكد أن الأمر يتعلق “بعلاقة ذات كثافة متميزة تجعل من فرنسا والجزائر مع بعضهما البعض، بحكم التاريخ والجغرافيا، كما أن المستقبل يفرض علينا العمل المشترك أيضا”.

ودعا السفير روماتي إلى “تبني حوار تسوده الثقة بين البلدين حول جميع التحديات الكبرى التي تؤثر على بيئتنا التي ننشط فيها”.

“وضرورة خلق علاقة جوارية بين بلدينا، ووضع أجندة مشتركة، والاستفادة من وجود الجزائر في مجلس الأمن (الأمم المتحدة) لتكثيف حوارنا حول كبرى المسائل السياسية”.

وأشار سفير فرنسا في الجزائر إلى “أنه استهل مهمته في الجزائر بأجندة ايجابية، وأعرب عن “تحمسه الشديد” لهذه المهمة في بلد وصفه “بالمضياف جدا والقريب من فرنسا”.