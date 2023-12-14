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الجزائر

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني
أرشيف
الرئيسان تبون وعباس (أرشيف)

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الخميس، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين المحتلة محمود عباس.

جاء ذلك خلال استقبال خص به الوزير الأول نذير العرباوي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب.

وتتعلق الرسالة حسب بيان الرئاسة “بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان السافر، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال”.

وأعرب المسؤول الفلسطيني عن “عظيم الشكر وبالغ تقدير الدولة الفلسطينية، قيادةً وحكومةً وشعبا، للرئيس تبون وللشعب الجزائري على موقف الجزائر الثابت والأصيل في دعم القضية الفلسطينية”.

كما ثمن “الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية ووجاهة جهوده ومساعيه من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية، ضد الشعب الفلسطيني”.

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