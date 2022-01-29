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الجزائر

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بحثا فيها آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين.  

بيان الرئاسة:

تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون، تطرق فيها الطرفان إلى العلاقات الثنائية، وبالمناسبة جدّد الرئيس الفرنسي الدعوة، للسيد الرئيس، لحضور القمة الإفريقية الأوروبية، التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل. كما بحث الرئيسان، خلال هذا الاتصال، آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين.

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