رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الايطالي  

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، ماريو دراغي تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ” كان الاتصال الهاتفي، فرصة لإطلاع السيد الرئيس بزيارة وفد يمثل شركة (إيني) الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون الطاقوي، بين البلدين”.

وتابع المصدر “وتعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قَبِل السيد رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة”.