رئيس الجمهورية: يجب تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل على أقصى تقدير

خلال استقباله للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وحثه على مواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، على أن يتم تشكيل الحكومة على أقصى تقدير الأسبوع المقبل.

وقال أيمن بن عبد الرحمان، في أول تصريحه له خلال استقباله، الأربعاء، من قبل رئيس الجمهورية”تم اليوم تعييني من طرف رئيس الجمهورية، في منصب الوزير الأول، وهذا سيزيدنا عزما للعمل بكل جهد وتفاني من أجل تطبيق فعال لبرنامج رئيس الجمهورية”.

وتابع بن عبد الرحمان “هذه الانطلاقة التي بدأت معالمها تبدو في الأفق وسوف نعمل جاهدين كرجل واحد من أجل تكريس كل ما حققناه”.

رئيس الجمهورية يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول

وعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أول وكلفه بمواصلة المشاورات مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة.

وطبقا لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عين الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن”.

وشغل الوزير الأول الجديد أيمن بن عبد الرحمان، منصب وزير المالية منذ 23 جوان 2020 خلفا لعبد الرحمان راوية.

وتولى أيمن بن عبد الرحمن قبل وزارة المالية، منصب محافظ بنك الجزائر بين سنتي 2019 و 2020.