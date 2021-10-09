رئيس الجمهورية يجدد الالتزام بدفع الجامعة نحو الريادة   

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة إلى الأسرة الجامعية عشية الدخول الجامعي 2021-2022، مجدادا فيها الالتزام بدفع الجامعة نحو الريادة.

ودعا الرئيس تبون ، السبت، في رسالته، الجامعة إلى التكيف مع مستجدات التعليم والبحث جهويا ودوليا، والتفتح على مؤسسات التعليم والبحث الأجنبية.

وكلف الرئيس تبون الحكومة بخلق أقطاب من المدارس الوطنية تعمل على تزود الاقتصاد الوطني بما يحتاج إليه من كفاءات، مؤكدا على ضرورة وضع الأطر اللازمة لاستقلالية الجامعة في التسيير والفعالية.

وأشار الرئيس تبون إلى أن الدخول الجامعي هذه السنة يتميز بواقع جديد تعكسه الإصلاحات في القطاع، مؤكدا أن الإصلاحات تندرج في صميم اهتمامنا للدفع بالجامعة نحو الريادة.