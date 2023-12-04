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الجزائر

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر
ح. م
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات.

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان.

حسب بيان الوزارة، باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أجرى رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، 4 ديسمبر، حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات. هذه الحركة شملت تحويل 201 رئيس دائرة، وترقية 56 إطارا لشغل منصب رئيس دائرة من بينهم 08 إطارات نسوية و إنهاء مهام 23 رئيس دائرة.

وزارة الداخلية قالت في بيانها أن هذا الإجراء يهدف إلى “إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي، من خلال تعزيز دور رؤساء الدوائر في متابعة وتنشيط وتنسيق عمل البلديات ومختلف المصالح التقنية للدولة على مستوى إقليم الدائرة”.

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