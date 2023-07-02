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الجزائر

رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي
الرئيسان تبون وماتاريلا

أجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، الأحد، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وتطرقا الرئيسان إلى العلاقات الثنائية القوية والمتجذرة، التي تجمع الشعبين وسبل تعزيزها، حسب بيان الرئاسة.

وأفاد ذات البيان أن الجانبان تطرقا  إلى إمكانية حضور الرئيس تبون، في لقاءين هامين بإيطاليا، الأول شهر جويلية والثاني في نوفمبر.

كما استعرضا الجانبان ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها.

وتحدث الرئيس تبون مع نظيره الإيطالي أيضا إلى الوساطة الجزائرية في الملف الأوكراني – الروسي.

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