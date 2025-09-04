رئيس الجمهورية يحذر من تهميش إفريقيا ويدعو لبناء قارة فاعلة في الاقتصاد العالمي

حذّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في كلمته خلال افتتاح الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025″، من المخاطر التي قد تجعل القارة السمراء أبرز ضحايا التحولات العالمية.

وأكد الرئيس تبون أن “كل الخشية أن تكون إفريقيا، قارتنا العزيزة، مرة أخرى أبرز الضحايا من تعنيف وإخفات صوتها وتهميش دورها في مسار إعادة تشكيل النظام العالمي، رغم ما تختزنه من إمكانيات وطاقات”.

وشدد رئيس الجمهورية على أن لقاء الجزائر اليوم “ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، بل محطة لبناء قارة متكاملة وفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي”، داعيًا إلى استغلال هذا الحدث لدفع مسار التكامل الإفريقي.

وأضاف أن الهمّ المطروح اليوم هو مصيري ويستوجب طرح سؤال جوهري: “أين تقف إفريقيا من الاقتصاد العالمي؟”، معترفًا في الوقت ذاته بما حققته القارة من إنجازات معتبرة خلال العقدين الماضيين.

وفي هذا السياق، أشار إلى مساهمة الجزائر في مشاريع هيكلية كبرى ذات بعد قاري، من بينها مشروع الطريق العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر بعدة دول إفريقية شقيقة، ومشروع أنبوب الغاز الجزائري – النيجيري الذي سيوفر الطاقة والتنمية لعدد من الدول في القارة.

ومن جهة أخرى، عبّر الرئيس تبون عن فخره واعتزازه باستضافة الجزائر لهذا الحدث الاقتصادي القاري الهام وقال: “يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في الجزائر بمناسبة افتتاح المعرض بكل فخر واعتزاز”، مؤكدًا أن انعقاد هذه الطبعة يتم في ظرف عالمي بالغ الدقة، تتسارع فيه الأحداث بشكل غير مسبوق وتتزايد فيه التهديدات التي تواجه منظومة العلاقات الدولية.

وأضاف أن هذه المنظومة مهددة في كيانها وفي الأسس والقواعد والمؤسسات.

واستقبل الرئيس تبون الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين في الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025″، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وشملت قائمة أوائل القادة الواصلين إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، ورئيس جمهورية موزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو، إلى جانب الرئيس التونسي قيس سعيّد، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية: معرض التجارة البينية رمز لنهضة إفريقيا الاقتصادية

وألقى الرئيس الأسبق لنيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية، أوليسيجون أوباسانجو، كلمة خلال مراسم الافتتاح الرسمي للطبعة الرابعة من المعرض “IATF 2025” حيث أكد أن هذا الحدث يشكل منصة استراتيجية لتجسيد التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وأعرب أوباسانجو عن امتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعاونه مع المجلس والمفوضية من أجل انعقاد هذه الطبعة، مشيدًا بقيادته ومسار الجزائر في تطوير القطاعات التجارية والتصنيع والأعمال الزراعية والتكنولوجيا.

وقال المتحدث إن معرض التجارة البينية الإفريقية ليس مجرد معرض، بل يمثل رمزًا لنهضة القارة الاقتصادية، حيث يترجم وحدة إفريقيا كقوة في مجالي التجارة والاستثمار عبر مختلف مناطقها.

كما أعلن أن جمهورية نيجيريا الاتحادية ستحتضن الطبعة الخامسة من معرض التجارة البينية الإفريقية سنة 2027.

نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تشيد بدور الجزائر في افتتاح معرض التجارة البينية 2025

وألقت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي كلمة في افتتاح المعرض حيث عبّرت فيها عن امتنانها وتقديرها للجزائر ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقالت حدادي: “أتوجه باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي بأسمى عبارات الامتنان إلى الرئيس عبد المجيد تبون وإلى الجزائر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال في هذا البلد الكبير”، مؤكدة أن الجزائر كانت ولا تزال منارة لكل البلدان الإفريقية، قبل أن تنقل للحضور تحيات رئيس المفوضية الإفريقية.

الأمين العام لمنطقة التبادل الحر الإفريقية يشيد بدور الجزائر في إنجاح معرض التجارة البينية 2025

وبدوره أشاد الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وامكيلي مين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بجهود الجزائر ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تنظيم هذا الحدث الاقتصادي القاري الهام.

وأكد مين أن الجزائر بلد ذو تاريخ عريق يقف دائمًا إلى جانب إفريقيا، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المعرض في الجزائر يعد فرصة استراتيجية لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي داخل القارة.

وأوضح أن الطموح في هذه الطبعة يتجاوز الأرقام السابقة، خاصة في مجالات الشغل والابتكار لفائدة الشباب، مع التركيز على تطوير منطقة التجارة والاستثمار بما يقود إفريقيا نحو بناء سوق حرة موحدة للتبادل التجاري.

كما شدد على أهمية تحقيق التجانس بين مختلف القطاعات وتعزيز البنى التحتية، إلى جانب استحداث مناصب شغل للشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للسوق الإفريقية. وأضاف أن تطوير الطاقات المتجددة يمثل بدوره محورًا أساسيًا لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يثمّن استضافة الجزائر لمعرض التجارة البينية 2025

وفي نفس السياق عبّر رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بنديكت أوراما، عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وللجزائر على نجاح تنظيم الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025″، الذي يشكل فضاءً محوريًا للاستثمار ودعم قارتنا.

وقال أوراما في كلمته إن “الجزائريين أمثال أحمد بن بلة والعربي بن مهيدي ومحمد خيضر ضحوا بحياتهم من أجل استقلال وحرية الجزائر، واليوم، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تشهد الجزائر وإفريقيا تغيرًا غير مسبوق في المجال الاقتصادي”.

وأضاف أن استضافة حدث بهذا الحجم ليست بالأمر السهل، خاصة مع حضور أكثر من 30 ألف زائر وما يزيد عن 2000 عارض من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس أهمية الجزائر كوجهة إفريقية محورية.

كما توجّه أوراما بالشكر إلى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الذين حضروا فعاليات المعرض، معتبرًا ذلك دليلًا على الثقة الكبيرة التي يوليها القادة الأفارقة للجزائر، وللمفوضية الإفريقية، بما يعزز التعاون والتكامل التجاري داخل القارة.