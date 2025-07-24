رئيس الجمهورية يحلّ بأرض الوطن قادما من إيطاليا

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عصر الخميس بمطار هواري بومدين الدولي، عائدا من إيطاليا، بعد زيارة رسمية قام بها إلى البلاد.

وكان قد استُقبل، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بالقصر الرئاسي “كورينالي”.

وحظي الرئيس تبون باستقبال رسمي من قبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا بالقصر الرئاسي “كورينالي” وفقا للأعراف والتقاليد الايطالية، حيث تم الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض فرقة من الحرس الوطني الجمهوري الإيطالي أدت لهما التحية الشرفية.

بعدها أجرى رئيس الجمهورية محادثات على انفراد مع نظيره الإيطالي، تناولت ملفات التعاون الثنائي وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لتتوسع بعدها المحادثات وتشمل أعضاء وفدي البلدين.

كما استُقبل رئيس الجمهورية من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، لمباشرة محادثات في إطار أشغال اللجنة الحكومية الثنائية الخامسة.

وجرى الاستقبال بمقر “فيلا دوريا بامفيلي”، حيث استمع رئيس الجمهورية، رفقة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، كما استعرضا تشكيلات من الحرس الجمهوري الايطالي.

بعدها عرضت جورجيا ميلوني لرئيس الجمهورية التاريخ العريق وأرجاء قصر دوريا الباهر الذي ستلتئم فيه اللجنة الحكومية الإيطالية.

وخلال الفترة المسائية، أشرف رئيس الجمهورية على اختتام فعاليات منتدى الأعمال الجزائري-الإيطالي، الذي جرى بمناسبة هذه الزيارة.

كما تم بمناسبة هذه الزيارة، عقد عدة لقاءات بين أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية ونظرائهم من جمهورية ايطاليا لتعزيز أواصر التعاون وبحث فرص شراكة في مجالات جديدة تلبي طموحات البلدين، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين وحرصهما على مواصلة ديناميكية العلاقات الثنائية التي تجلت في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وإبرام عدة اتفاقيات جديدة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين.

وكان رئيس الجمهورية قد حل، الثلاثاء، بالعاصمة الايطالية روما على رأس وفد هام في زيارة رسمية تكتسي أهمية بالغة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات بين البلدين الصديقين.