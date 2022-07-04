رئيس الجمهورية يدشين معلم الحرية بسيدي فرج

دشن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة الرئيس التونسي قيس سعيد على تدشين معلم الحرية بسيدي فرج.

الرئيس تبون يشرف رفقة الرئيس التونسي على تدشين معلم الحرية بسيدي فرج، ويخلد هذا المعلم موقع رفع العلم الوطني بسيدي فرج في 5 جويلية 1962.

الرئيس تبون يستقبل نظيره التونسي

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الاثنين، رئيس جمهورية تونس الشقيقة قيس سعيد، الذي حل بالجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرة الـ 60 لعيد الاستقلال.

وحل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بالجزائر في زيارة تدوم يومين لحضور احتفالات ستينية الاستقلال.

وأفادت الرئاسة التونسية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لمشاركة الشعب الجزائري احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد استقلال الجزائر المجيد.