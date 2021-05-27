رئيس الجمهورية يدعو الشباب للسير على نهج رسالة الشهداء

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشباب إلى السير على نهج رسالة الشهداء والاستلهام من تضحياتهم في رسالة بعثها، الخميس، بمناسبة اليوم الوطني للكشافة الاسلامية الجزائرية.

رسالة رئيس الجمهورية:

“في هذا اليوم الأغر، ونحن نُحيِّي الذكرى الثمانين لاستشهاد مؤسس الكشافة الإسلامية الجزائرية، القائد محمد بوراس، أتوجه بأخلص التهاني لكل الذين نذروا أنفسهم لتربية النشء على القيم الوطنية ومكارم الأخلاق، وعلى خدمة الـمجتمع في مدرسة الكشافة الإسلامية الجزائرية منذ تأسيسها .

وإذ أترحـم بخشوع في هذه الذكـرى على روح الشهيد محمد بوراس، وكل شهدائنا الأبرار، أُحيِّي بناتنا وأبناءنا الـمنتمين إلى مدرسة الوفاء والـمثابرة والإيثار وأدعـوهـم إلى الـمضي على درب أسـلافـهــم الــــرُّواد وعلى نهج الوفاء لرسالة الشهداء، والاستلهام من تضحياتهم لخدمة وطننا الـمفدى وشعبنا الأبـيّ.