رئيس الجمهورية يرسل وفدا وزاريا إلى ولاية تيزي وزو

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، وفدا وزاريا يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، بالتنقل إلى ولاية تيزي وزو وتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق.

وسيعاين الوفد الوزاري الذي يقوده وزير الداخلية كمال بلجود رفقة كل من وزيري الفلاحة والتنمية الريفية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حجم الحرائق التي تشهدها الولاية.

وتوجه الوفد الوزاري إلى آث يني البلدية التي عاشت ليلة مروعة ومرعبة إثر محاصرة الحرائق بعض القرى مخلفة قتيلين من بينهم فتاة.

كما توجه الوفد إلى منطقة تاخوخت التي تسبب حريق مهول شب بها ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في إغلاق الطريق جراء تساقط الأشجار المحترقة.

واطلع الوزراء الثلاثة الذين لا زالوا متواجدين بعين المكان على الوضع قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.