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الجزائر
كان في استقباله محمد شرفي ورئيس المجلس الدستوري

رئيس الجمهورية يزور مركز عمليات السلطة المستقلة للانتخابات

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يزور مركز عمليات السلطة المستقلة للانتخابات

زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الخميس، مركز العمليات التابع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ورئيس المجلس الدستوري،كمال فنيش، وعدد من إطارات السلطة.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس السلطة الوطنية، محمد شرفي، كما تلقى رئيس الجمهورية سلسلة من الشروحات حول آليات العمل عشية الانتخابات التشريعية.

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