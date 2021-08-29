رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد المجالس المحلية يوم 27 نوفمبر

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا لاستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الأحد، أن رئيس الجمهورية وقع مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم.

وأضاف البيان أنه تقرر إجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل.

بيان رئاسة الجمهورية:

وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس السبت 28 أوت 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وتضمن نفس المرسوم، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 15 سبتمبر 2021.