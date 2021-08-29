-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد المجالس المحلية يوم 27 نوفمبر
الجزائر

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد المجالس المحلية يوم 27 نوفمبر

الشروق أونلاين
  • 1738
  • 0
رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد المجالس المحلية يوم 27 نوفمبر

 وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا لاستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الأحد، أن رئيس الجمهورية وقع مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية المقررة يوم 27 نوفمبر القادم.

وأضاف البيان أنه تقرر إجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل.

بيان رئاسة الجمهورية:

وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس السبت 28 أوت 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وتضمن نفس المرسوم، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 15 سبتمبر 2021.

مقالات ذات صلة
المحلل السياسي عبد القادر سوفي: المغرب دولة مارقة ولا يؤتمن جانبها

المحلل السياسي عبد القادر سوفي: المغرب دولة مارقة ولا يؤتمن جانبها

إقالات بالجملة وسط رؤساء محافظات الأفلان

إقالات بالجملة وسط رؤساء محافظات الأفلان

حصلية كورونا بالجزائر: 491 إصابة جديدة و30 وفاة

حصلية كورونا بالجزائر: 491 إصابة جديدة و30 وفاة

إدماج جامعيين بقطاع التربية في رتب أدنى من مؤهلاتهم!

إدماج جامعيين بقطاع التربية في رتب أدنى من مؤهلاتهم!

ارتباك وتناقضات في المواقف المغربية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية

ارتباك وتناقضات في المواقف المغربية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية

مخطط عمل الحكومة تحت قبة البرلمان خلال 48 ساعة

مخطط عمل الحكومة تحت قبة البرلمان خلال 48 ساعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد