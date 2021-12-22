رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 05 فيفري 2022.

بيان رئاسة الجمهورية

بمقتضى المادتين 121 و122، الفقرة 02 من الدستور، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 05 فيفري 2022.