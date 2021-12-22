-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
الجزائر

رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

الشروق أونلاين
  • 447
  • 0
رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 05 فيفري 2022.      

بيان رئاسة الجمهورية    

بمقتضى المادتين 121 و122، الفقرة 02 من الدستور، وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 22 ديسمبر 2021، مرسوما رئاسيا يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، الذي حُدّد تاريخ إجرائه يوم 05 فيفري 2022.

مقالات ذات صلة
البوليساريو تدين قمع احتفالات الصحراويين بفوز المنتخب الجزائري (فيديو)

البوليساريو تدين قمع احتفالات الصحراويين بفوز المنتخب الجزائري (فيديو)

تعمير مناطق الظل أحسن مثال لحقوق الإنسان في الجزائر

تعمير مناطق الظل أحسن مثال لحقوق الإنسان في الجزائر

تلقيح الأطفال.. جدل الأطباء والأولياء

تلقيح الأطفال.. جدل الأطباء والأولياء

 5 مصانع لإنتاج الذهب قريبا!

 5 مصانع لإنتاج الذهب قريبا!

تحيين منحة المنطقة وتحديد صلاحيات مديريات التربية الجديدة!

تحيين منحة المنطقة وتحديد صلاحيات مديريات التربية الجديدة!

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

سيال: تذبذب في التزويد بالمياه عبر 5 بلديات بالعاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد