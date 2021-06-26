-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وممثلي الأحرار
الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وممثلي الأحرار

الشروق أونلاين
  • 45
  • 0
رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وممثلي الأحرار

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي ووفدا من ممثلي الأحرار في أولى لقاءاته ضمن سلسلة المشاورات السياسية.

وذكر بيان للرئاسة أن الرئيس تبون استقبل بعجي رفقة أعضاء من المكتب السياسي للحزب وممثلي الأحرار  ضمن المشاورات السياسة الومسعة لتشكيل الحكومة، بحضور  نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.

بيان رئاسة الجمهورية:

في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي.

كما استقبل السيد الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار، يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات ، يتكون من السيدة والسادة:

ــ علي مونسي ، الساكر بري ، عبد الحميد بلكحل ،  بن عودة بطاهر الحاج ،  عبد القادر قوري ، فاطمة بيدة.

وحضر الاستقبال السادة، نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.

 

مقالات ذات صلة
المجلس الدستوري: هذه هي النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان

المجلس الدستوري: هذه هي النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان

الحكم بالحبس النافذ في حق 64 متورطا خلال ثلاثة أيام

الحكم بالحبس النافذ في حق 64 متورطا خلال ثلاثة أيام

جامعة كولومبيا الأمريكية لتطوير تعليم الانجليزية في الجزائر

جامعة كولومبيا الأمريكية لتطوير تعليم الانجليزية في الجزائر

حصيلة كورونا بالجزائر: 369 إصابة جديدة و9 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر: 369 إصابة جديدة و9 وفيات

التعليم العالي: الوزارة تكشف عن طريقة تقييم الطلبة الذين درسوا عن بعد

التعليم العالي: الوزارة تكشف عن طريقة تقييم الطلبة الذين درسوا عن بعد

انقلاب شاحنة محملة بالمحروقات على الطريق الاجتنابي الجديد للكاليتوس

انقلاب شاحنة محملة بالمحروقات على الطريق الاجتنابي الجديد للكاليتوس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد