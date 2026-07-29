رئيس الجمهورية يستقبل خليدة بوفدش بحضور مستشاره للشؤون السياسية

بعد انتخابها رئيسةً للمجلس الشعبي الوطني:

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها مع مسؤولي مؤسسات الدولة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية فقد حضر اللقاء مصطفى صايج، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وفي تصريح لها عقب اللقاء، أكدت الدكتورة بوفدش، أنها استمعت خلال استقبالها من قبل رئيس الجمهورية، إلى التوجيهات السامية المتعلقة برهانات المرحلة المقبلة التي ستشهدها الجزائر.

وأمس الثلاثاء، زكت كتل الأغلبية الرئاسية بالمجلس الشعبي الوطني، في بيان علني لها، مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني، خليدة بوفدش، لرئاسة البرلمان، بدعم من تشكيلات سياسية أخرى.

وبهذا الانتخاب أصبحت بوفدش أول امرأة جزائرية تتولى رئاسة الغرفة السفلى، في وقت قدمت فيه تشكيلات سياسية أخرى، على غرار حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مرشحيها للمنافسة على المنصب.