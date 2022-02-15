رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الاتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، رئيس الإتحادية الدولية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، فرانسيسكو روكا، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر.

وحضر الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد عبد العزيز خلف.