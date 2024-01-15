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الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب صوت الشعب

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب صوت الشعب
رئاسة الجمهورية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب صوت الشعب

استقبل، اليوم الإثنين، 15 جانفي، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون رئيس حزب صوت الشعب، السيد لمين عصماني، بطلب منه، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان.

لمين عصماني وبعد اختتام اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، قال في تصريح أنه تطرق إلى عدة ملفات مع رئيس الجمهورية. منها يقول عصماني “انخراط الشباب والمجتمع في العملية السياسية من أجل حماية وصيانة الوطن”، مؤكدا أن “الرئيس عازم على مواصلة هذا العمل من أجل تولي المسؤوليات للشباب”.

أما على المستوى الدولي، رئيس حزب صوت الشعب، السيد لمين عصماني، تحدث عن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي وصفه بـ”المشرف” وقال أنه “يعبر فعلا على عقيدة وهوية المجتمع الجزائري في الدفاع على مقدساتنا في فلسطين”.

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