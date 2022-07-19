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الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل مدراء شركات “اوكسيدنتال بيتروليوم” و”ايني كلاوديو ديسكالزي” و”توتال”

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يستقبل مدراء شركات “اوكسيدنتال بيتروليوم” و”ايني كلاوديو ديسكالزي” و”توتال”

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مدراء كل من اوكسيدنتال بيتروليوم و ايني كلاوديو ديسكالزي وكذا شركة توتال اينرجي.

ووفقا لما أورده التلفزيون العمومي، فقد استقبل الرئيس تبون الرئيسة المديرة العامة لشركة اوكسيدنتال بيتروليوم، والمدير العام لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي.

كما استقبل رئيس الجمهورية نائب رئيس الاستغلال والإنتاج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة توتال.

وحضر اللقاء كل من وزير الطاقة محمد عرقاب، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك توفيق حكار، بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

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