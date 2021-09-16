رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد موسى الكوني، الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية على رأس وفد، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وقد أكد السيد الرئيس على موقف الجزائر الداعم، لحل الأزمة الليبية، بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، في الشأن الليبي.

بدوره، أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي التوافق الكامل، مع السيد الرئيس حول مختلف الملفات، مثمنا جهود الجزائر المتواصلة، بالتنسيق والتشاور، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقرار إعادة فتح سفارة الجزائر في طرابلس والقنصلية في سبها والخط الجوي الجزائر-طرابلس، وكذا فتح معبري غات وغدامس.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد الدايج.

موسى الكوني: أزور الجزائر لإطلاع الرئيس تبون حول آخر التطورات في ليبيا

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، قد وصل صبيحة الخميس، إلى الجزائر في زيارة رسمية، من أجل بحث آخر التطورات في ليبيا.

وكان في استقبال الكوني بمطار هواري بومدين الدولي وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وقال الكوني فور وصوله الجزائر: أنا هنا لألتقي مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لإطلاعه على مجريات الزيارات التي قادته إلى دول جوار ليبيا.

وأضاف: نحن في زيارات متتالية إلى الجزائر من أجل التواصل والمشاورة لإحاطة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بما يجري في ليبيا وأيضا بعلاقاتنا بدول الجوار وكذا العلاقات الثنائية والتعاون مع الجزائر.

ونهاية جويلية قام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، بزيارة إلى الجزائر رسمية دامت يومين.

وخلال زيارته، حظي المنفي باستقبال رسمي من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية.

المحادثات ثنائية توسعت فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وبمناسبة هذه الزيارة، استقبل المنفي، على انفراد، كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي.

وجاء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار “مواصلة التعاون، تأكيدا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.