الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البولندي

رئاسة الجمهورية الجزائرية
جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، والوفد المرافق له، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.

وجرى اللقاء بحضور كل من وزير الدولة، المكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية إبراهيم مراد، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبة، وسفير الجزائر لدى جمهورية بولندا محمد صلاح الدين بلعيد.

مقالات ذات صلة
إطلاق مصنع للواحق السيارات بقدرة 50 ألف طن سنويًّا

إطلاق مصنع للواحق السيارات بقدرة 50 ألف طن سنويًّا

المهرجانات

المهرجانات

بوغالي يستنفر جميع القوى والمؤسسات لإنجاح برلمانيّات 02 جويلية

بوغالي يستنفر جميع القوى والمؤسسات لإنجاح برلمانيّات 02 جويلية

الأحزاب تتفوق على القوائم الحرة… وسلطة الانتخابات ترد على الانتقادات

الأحزاب تتفوق على القوائم الحرة… وسلطة الانتخابات ترد على الانتقادات

عرقاب يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي

عرقاب يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي

الفريق أول شنقريحة: الجزائر تقود جهودا إفريقية لمكافحة الإرهاب

الفريق أول شنقريحة: الجزائر تقود جهودا إفريقية لمكافحة الإرهاب

