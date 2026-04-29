رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البولندي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، والوفد المرافق له، في إطار زيارة عمل إلى الجزائر.

وجرى اللقاء بحضور كل من وزير الدولة، المكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية إبراهيم مراد، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبة، وسفير الجزائر لدى جمهورية بولندا محمد صلاح الدين بلعيد.