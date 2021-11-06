رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الايطالي بمطار هوراي بومدين

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت بمطار هواري بومدين، نظيره الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان لها، الجمعة، أن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيشرع في زيارة دولة، إلى الجزائر، يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، مرفوقا بوفد هام.

وأضاف بيان الرئاسة أن الزيارة تندرج في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.