رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الايطالي بمطار هوراي بومدين
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت بمطار هواري بومدين، نظيره الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي حل بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين.
🔴🎥لحظة وصول رئيس #إيطاليا🇮🇹 سارجيو ماتاريلا إلى الجزائر، أين كان في استقباله الرئيس 🇩🇿 @TebbouneAmadjid . pic.twitter.com/YJgN2ElfLC
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 6, 2021
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان لها، الجمعة، أن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيشرع في زيارة دولة، إلى الجزائر، يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، مرفوقا بوفد هام.
وأضاف بيان الرئاسة أن الزيارة تندرج في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.