رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الاسباني (فيديو)
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة.
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رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستقبل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، لمملكة إسبانيا، السيد خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة. pic.twitter.com/xWfcM5SLSK
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) September 30, 2021