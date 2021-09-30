رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الاسباني (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة.