-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الاسباني (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 108
  • 0
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الاسباني (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة.

مقالات ذات صلة
الجالية الجزائرية بالمغرب.. نائب برلماني يبشر بفرج قريب

الجالية الجزائرية بالمغرب.. نائب برلماني يبشر بفرج قريب

إنتاج لقاح كورونا يمثل البذرة الأولى للجزائر الجديدة

إنتاج لقاح كورونا يمثل البذرة الأولى للجزائر الجديدة

هؤلاء التلاميذ فقط معنيون بمنحة 5 آلاف دينار

هؤلاء التلاميذ فقط معنيون بمنحة 5 آلاف دينار

هذه حلول أزمة الكتاب المدرسي

هذه حلول أزمة الكتاب المدرسي

وجهات نظر

وجهات نظر

170 ألف منصب شغل جديد في قطاع السياحة

170 ألف منصب شغل جديد في قطاع السياحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد