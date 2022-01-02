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الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية السعودي

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية السعودي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

وجرى الاستقبال بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية, عبد العزيز خلف, ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود.

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