رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

جانب من الاستقبال

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، وزير الدفاع الإيطالي ڤويدو كروزيتو، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء حسب بيان الرئاسة “رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي”.

بالإضافة إلى “المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو”.

ويقوم وزير الدفاع الإيطالي ڤويدو كروزيتو، بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث تمّ أيضا استقباله من قبل الفريق أول الشعيد سنقريحة.

وتناول رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع الإيطالي “التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط. وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة”.

كما استعرضا “مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك”.