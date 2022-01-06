رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية مالي

استقبل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبدواللاي ديوب.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن الوزير المالي حمل رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية لدولة مالي، وكان مرفوقا بوفد من المسؤولين الماليين.

وسمح اللقاء بإطلاع الرئيس تبون على الحلول المطروحة، في الساحة المالية، للخروج من الأزمة الحالية.

وقد أكد رئيس الجمهورية للمبعوث الشخصي لرئيس المرحلة الانتقالية في مالي، استعداد الجزائر الدائم لمرافقة الأشقاء الماليين، في مسار استتباب الأمن والسلم، ودعم العملية الديمقراطية.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.