رئيس الجمهورية يسدي وسام الاستحقاق للصحفي الراحل كريم بوسالم

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني لفائدة الصحفي بالتلفزيون الجزائري الراحل كريم بوسالم.

ويعد هذا الوسام الأول من نوعه الذي يسدى لصحفي بتاريخ الجزائر .

وجرى هذا التكريم خلال اشراف الرئيس على مراسم حفل تتويج الصحفيين الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها السابعة تحت موضوع “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”.

وحضر حفل التتويج بقصر الشعب، كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق شنقريحة، ووزير الاتصال، عمار بلحيمر، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين وعدد من الإعلاميين.