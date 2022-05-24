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رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى إيطاليا تدوم ثلاثة أيام  

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى إيطاليا تدوم ثلاثة أيام  

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام”.

تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.

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