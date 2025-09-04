-- -- -- / -- -- --
الجزائر

رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية 2025

محمد فاسي
المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على الافتتاح الرسمي للطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

واستقبل الرئيس تبون الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين في الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025″، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وشملت قائمة أوائل القادة الواصلين إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، ورئيس جمهورية موزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو، إلى جانب الرئيس التونسي قيس سعيّد، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وألقى الرئيس الأسبق لنيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية، أوليسيجون أوباسانجو، كلمة خلال مراسم الافتتاح الرسمي للطبعة الرابعة من المعرض “IATF 2025”.

