رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مستشفى للحروق الكبرى بزرالدة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء على تدشين مستشفى للحروق الكبرى بزرالدة والذي يحمل اسم المجاهد المرحوم الدكتور “سعيد شيبان”.

وفي إطار الزيارة التفقدية التي قادته إلى عدد من الولايات، وصل الرئيس تبون إلى زرالدة للإشراف على تدشين مستشفى للحروق الكبرى.

الرئيس تبون: كل الولايات ستأخذ نصيبها من محطات تحلية المياه

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن كل ولايات الوطن ستأخذ نصيبها من البرنامج الخاص بإنجاز محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف الرئيس تبون، الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لمشروع محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات بولاية بومرداس، قائلا ” ولاية تيزي وزو يجب أن تأخذ نصيبها ويجب التفكير من الآن في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأزفون أو تيقزيرت”.

كما أفاد الرئيس تبون بأن كل ولايات الوطن ستستفيد من البرنامج الخاص بإنجاز محطات تحلية مياه البحر.

وقال رئيس الجمهورية إن محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات من شأنها إعطاء الدفع لقطاع الفلاحة بولاية بومرداس.

كما زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ولاية تيبازة ووضع حجر أساس إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بفوكة .

وزار الرئيس تبون محطة فوكة، الأربعاء، خلال جولته التفقدية التي قادته إلى ثلاث ولايات.

وتندرج المحطة ضمن المخطط الاستعجالي لرئيس الجمهورية المتضمن إنجاز 05 محطات مشابهة.

وتقدر طاقة محطة فوكة لتحلية المياه ب300 الف متر مكعب .

المحطة ستخصص منها كمية 200 ألف متر مكعب لسكان العاصمة و100 الف متر مكعب لسكان ولاية البليدة وتمتد على مساحة 7.5 هكتار وتقع بمحاذاة المحطة القديمة .

وعند دخول المحطة الجديدة حيز الخدمة ستعود حصة الجزائر العاصمة التي تتزود بها من المحطة القديمة والمقدرة بـ 60 ألف متر مكعب الى سكان ولاية تيبازة .

الرئيس تبون في زيارة ميدانية لعدد من المشاريع التنموية عبر هذه الولايات

وبدأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح الأربعاء، زيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بالجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة .

واستهل الرئيس تبون زيارته الميدانية بتفقد محطة تحلية مياه البـحر “بكاب جنات” بولايـة بومرداس.

وتعد محطة كاب جنات مشروع حيوي بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، وبإمكانها سد احتياجات أزيد من 3 ملايين مواطن يوميا ببلديات بومرداس والمناطق المجاورة لها.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية التفقدية لهذه المشاريع بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال والشباب.