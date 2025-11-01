-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئيس الجمهورية يشرف على حفل إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة نوفمبر

الشروق أونلاين
  • 94
  • 0
رئيس الجمهورية يشرف على حفل إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة نوفمبر
رئاسة الجمهورية
جانب من مراسم الترحم

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم الحفل الرسمي المخلد للذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأشرف عبد المجيد تبون، صباح السبت، على مراسم الترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.

وقام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، وقرأ فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

مقالات ذات صلة
من طرد الاستعمار إلى إعلاء الدولة… تتوالى انتصارات الجزائر

من طرد الاستعمار إلى إعلاء الدولة… تتوالى انتصارات الجزائر

الرئيس الصحراوي: ثورة الجزائر جعلت من شعبها مثالا لكل شعوب المعمورة

الرئيس الصحراوي: ثورة الجزائر جعلت من شعبها مثالا لكل شعوب المعمورة

من وهران.. سعيود يأمر بتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية

من وهران.. سعيود يأمر بتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية

الرئيس تبون يسلّم كأس الجزائر العسكرية لفريق قيادة الحرس الجمهوري

الرئيس تبون يسلّم كأس الجزائر العسكرية لفريق قيادة الحرس الجمهوري

عطاف يتسلم اوراق اعتماد سفير لبنان لدى الجزائر

عطاف يتسلم اوراق اعتماد سفير لبنان لدى الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد