رئيس الجمهورية يشرف على حفل إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة نوفمبر

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم الحفل الرسمي المخلد للذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وأشرف عبد المجيد تبون، صباح السبت، على مراسم الترحم على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954.

وقام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة، وقرأ فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.