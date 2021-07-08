رئيس الجمهورية يشرف على حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العسكرية بشرشال

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، على حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العسكرية بشرشال.

وكان في إستقبال رئيس الجمهورية، الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقًا بقائد القوات البرية اللواء عمار أعثمانية و قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء علي سيدان و قائد الاكاديمية، اللواء سالمي باشا.

وبعد أن أدت تشكيلة عسكرية التحية الشرفية رئيس الجمهورية عند مدخل الأكاديمية، توجه للقاعة الشرفية للأكاديمية أين قدم له عرض تضمن معلومات مفصلة عن الدفعات المتخرجة اليوم وكذا مسار التكوين بالاكاديمية العسكرية لشرشال، قلعة التكوين العسكري بالجزائر.

بعدها توجه رئيس الجمهورية للنصب التذكاري المخلد لإسم الرئيس الراحل هواري بومدين لقراءة فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة و وضع إكليل من الزهور.

وأشرف رئيس الجمهورية على مراسم تخرج ثلاثة دفعات من الضباط بعد فترة تكوين عالية المستوى بهذا الصرح التكويني العريق.

ويتعلق الامر بتخرج كل من الدفعة الرابعة عشر (14) من التكوين العسكري القاعدي المشترك والدفعة الثانية و الخمسين (52) من التكوين الأساسي والدفعة الخامسة (5) لضباط دورة الماستر بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة “هواري بومدين” بشرشال (تيبازة), بعد فترة تكوين دامت ثلاثة سنوات.

وكان رئيس الجمهورية قد حل صباح اليوم بشرشال مرفوقا برئيس مجلس الأمة, صلاح قوجيل, و الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, و رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, و عدد من أعضاء الحكومة.

وكان في استقباله بالمدخل الرئيسي للأكاديمية, الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مرفوقا باللواء عمار أعثمانية قائد القوات البرية و اللواء علي سيدان, قائد الناحية العسكرية الأولى, واللواء سالمي باشا, قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال, و أدت له تشكيلة عسكرية التحية الشرفية.