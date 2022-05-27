رئيس الجمهورية يصل إلى أرض الوطن عائدا من إيطاليا

وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بعد زيارة قادته إلى إيطاليا دامت، ثلاثة أيام.

رئيس الجمهورية يغادر إيطاليا عائدا إلى أرض الوطن

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، زيارته إلى إيطاليا، عائدا إلى أرض الوطن، بعد زيارة دولة دامت ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وكان في توديع الرئيس تبون والوفد الوزاري المرافق له، بمطار نابولي “كابوديكينو”، الرئيس ماتاريلا.

وتنقل رئيس الجمهورية،صباح اليوم الجمعة، رفقة الرئيس ماتاريلا على متن القطار، من روما إلى نابولي حيث استقبل بمقر الإقامة الرئاسية الإيطالية “فيلا روزبيري”.

ووقف الرئيس تبون عند شرفة الإقامة المقابلة للواجهة البحرية، أين توجد الباخرة الشراعية التاريخية “أميريغو فيسبوتشي” التي أطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيبا به.

كما قام الرئيس تبون بزيارة رفقة نظيره الإيطالي إلى المتحف الوطني بنابولي “كابوديمونتي”.

وكان رئيس الجمهورية قد خص الخميس باستقبال رسمي من طرف نظيره الايطالي بالقصر الرئاسي “كورينالي” بروما، أين أجرى الرئيسان محادثات على انفراد توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين.