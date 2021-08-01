رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصحراوي في وفاة وزير التوثيق والأمن

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، عبد الله الحبيب بلال.

بيان الرئاسة:

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، السيد إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، المرحوم عبد الله الحبيب بلال الذي يعد واحدا من الإطارات والأبناء المناضلين للشعب الصحراوي.

كما توجه السيد رئيس الجمهورية، إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي الشقيق، بخالص التعازي و صادق مشاعر المواساة والتعاطف، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يُلهمهم، جميل الصبر والسلوان.