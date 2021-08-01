-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصحراوي في وفاة وزير التوثيق والأمن

الشروق أونلاين
  • 338
  • 0
رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الصحراوي في وفاة وزير التوثيق والأمن

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، عبد الله الحبيب بلال.

بيان الرئاسة:   

بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برسالة تعازي ومواساة، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشقيقة، السيد إبراهيم غالي، إثر وفاة وزير التوثيق والأمن، المرحوم عبد الله الحبيب بلال الذي يعد واحدا من الإطارات والأبناء المناضلين للشعب الصحراوي.

كما توجه السيد رئيس الجمهورية، إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي الشقيق، بخالص التعازي و صادق مشاعر المواساة والتعاطف، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يُلهمهم، جميل الصبر والسلوان.

مقالات ذات صلة
التحضير لقوانين جديدة في قطاع الاتصال

التحضير لقوانين جديدة في قطاع الاتصال

النواب يتبرعون براتبهم لاقتناء أجهزة الأكسجين

النواب يتبرعون براتبهم لاقتناء أجهزة الأكسجين

خبراء يحذّرون من حوادث مكيفات السيارات

خبراء يحذّرون من حوادث مكيفات السيارات

لحاملي البكالوريا الجدد: تخصيص بوابة لفتح حساب بريدي والبطاقة الذهبية

لحاملي البكالوريا الجدد: تخصيص بوابة لفتح حساب بريدي والبطاقة الذهبية

رئيس اتحاد الأطباء لناحية الشرق: استعمال مكيفات الهواء يسرع انتشار كورونا

رئيس اتحاد الأطباء لناحية الشرق: استعمال مكيفات الهواء يسرع انتشار كورونا

الأفافاس يطالب بفتح تحقيق حول أزمة الأكسجين!

الأفافاس يطالب بفتح تحقيق حول أزمة الأكسجين!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد