رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الحادث المروري بالنعامة

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا الحادث المروري بالنعامة والذي خلف 12 قتيلا.

وقال رئيس الجمهورية، الأحد، في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة، تعازيّ الخالصة لأهالي الضحايا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. إنا لله وإنا إليه راجعون”.