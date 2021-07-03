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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سليمان بخليلي

الشروق أونلاين
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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد سليمان بخليلي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة الإعلامي الراحل سليمان بخليلي الذي وافته المنية متأثرا بفيروس كورونا.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية : ” فجعت الساحة الثقافية والإعلامية في بلادنا بوفاة المرحوم سليمان بخليلي، وبرحيله تودع الأسرة الإعلامية مثقفا مبدعا وصحفيا بارزا، تشهد له انجازاته المتنوعة في مجال السمعي البصري، وعبر مسار مهني حافل بالكفاءة والإحترافية، في كل ما أنتج من برامج تلفزيونية هادفة وحصص راقية، وبمساهماته الثقافية الثرية.”

وتابع رئيس الجمهورية: “وإذ اختطفه وباء كوفيد 19 على حين غرة في عز مرحلة العطاء، فإننا نفقد صحفيا متميزا، ووطنيا مخلصا”.

وتوجه الرئيس تبون إلى عائلة بخليلي بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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